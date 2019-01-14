7 دول تتفق على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة

المصدر: رويترز

اتفقت سبع دول متوسطية، خلال اجتماع على مستوى وزراء الطاقة في القاهرة الاثنين على انشاء "منتدى شرق المتوسط للغاز" على أن تكون العاصمة المصرية مقره، بحسب وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

وأكدت الوزارة في بيان بعنوان "إعلان القاهرة لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط"، الذي يضم كذلك ايطاليا وقبرص واليونان والاردن وفلسطين، أن هدفه الرئيسي هو "العمل على انشاء سوق غاز إقليمية تخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية".

وأضاف الإعلان أنهم يستهدفون من هذا المنتدى "تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم".

وطلب الوزراء، بحسب نص الاعلان، من كبار المسؤولين في الدول السبع "بدء محادثات رسمية حول هيكل المنتدى" وعرض اقتراحاتهم بهذا الصدد على الاجتماع الوزاري المقبل المقرر عقده في ابريل 2019.

وأكد الوزراء أنه "يمكن لأي من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو دول العبور ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح والأهداف الانضمام لعضويته لاحقا وذلك بعد استيفاء إجراءات العضوية اللازمة التي يتم الاتفاق عليها بين الدول المؤسسة".

وأعلنوا أن "المنتدى سيكون مفتوحاً لانضمام دول أخرى أو منظمات إقليمية أو دولية بصفة مراقبين".

ووصل وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز مساء الأحد الى القاهرة للمشاركة في هذا الاجتماع.

وكان رؤساء مصر واليونان وقبرص قرروا من حيث المبدأ إنشاء هذا التجمع خلال قمة ثلاثية عقدوها في تشرين أكتوبر الماضي في اليونان.