الليرة تتراجع بعد تصريحات ترامب بشأن تدمير تركيا اقتصاديا

المصدر: رويترز

انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الاثنين بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستدمر تركيا اقتصاديا إذا هاجمت أنقرة مقاتلين أكرادا في سوريا تدعمهم واشنطن.

وتراجعت الليرة، التي خسرت نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي، إلى 5.53 مقابل العملة الأمريكية.

وهدد ترامب تركيا بالدمار الاقتصادي إذا هاجمت المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة في سوريا، مما حفز أنقرة على الرد محذرة من خطأ فادح.

على نحو منفصل، أظهرت بيانات أن الناتج الصناعي التركي انخفض للشهر الثالث على التوالي بنسبة معدلة في ضوء التقويم قدرها 6.5 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر، في مؤشر إضافي على أن الاقتصاد يتباطأ.

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