السودان يعلن اكتشاف منجم ينتج 7 أطنان ذهب سنويا

المصدر: د ب أ

أعلن وزير النفط والمعادن بالسودان، أزهري عبدالقادر، عن اكتشاف منجم ضخم يتوقع إن ينتج 7 أطنان من الذهب سنوياً.

وطالب عبد القادر، في تصريحات نقلتها صحيفة "السوداني"، بـ "توفير الهمة المطلوبة لزيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة".

وتعهد الوزير، خلال لقائه بالشركات العاملة بقطاع التعدين بولاية البحر الأحمر، بإجراء معالجات كبيرة في قطاع التعدين، مشيراً الى أن كل المشكلات التي تعترض قطاع التعدين ترتبط بالسياسات.

وشدد على ضرورة تحقيق الشفافية في القطاع، وحصول أي مواطن على حقوقه في أي جرام ينتج عبر السياسات الصحيحة والمسؤولية الاجتماعية للقطاع.