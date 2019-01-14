وداعاً «دوبيزل» أهلاً «أوليكس»

المصدر: دبي - البيان

استحوذت شركة «ناسبرز» الاستثمارية، ومقرها مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، على موقع «دوبيزل» للإعلانات الذي أُسّس في دبي عام 2005، ما يعني تغيير العلامة التجارية للموقع من «دوبيزل» إلى «أوليكس».

وتم الاستحواذ على دوبيزل بالكامل من خلال مجموعة أوليكس التابعة لـ«ناسبرز» مقابل 190 مليون دولار، واستكملت أوليكس عملية الاستحواذ على حصة 49% من دوبيزل في يونيو الماضي، في حين امتلكت «ناسبرز» حصة مسيطرة بنسبة 51% منذ عام 2013.

وتأتي عملية الاستحواذ في أعقاب شهية متزايدة من المستثمرين الدوليين لصفقات الاستثمار في شركات تقنية ناشئة في الشرق الأوسط، وخصوصاً في الإمارات.

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