«ناسبرز» تستحوذ على «دوبيزل»

المصدر: دبي – البيان

في خطوة تعد شهادة كبيرة لشركات التقنية الناشئة في الإمارات، استحوذت شركة «ناسبرز» الاستثمارية، ومقرها مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، على موقع «دوبيزل» للإعلانات الذي أُسّس في دبي عام 2005، ما يعني تغيير العلامة التجارية للموقع من «دوبيزل» إلى «أوليكس».

وتم الاستحواذ على دوبيزل بالكامل من خلال مجموعة أوليكس التابعة لـ«ناسبرز» مقابل 190 مليون دولار، واستكملت أوليكس عملية الاستحواذ على حصة 49% من دوبيزل في يونيو الماضي، في حين امتلكت «ناسبرز» حصة مسيطرة بنسبة 51% منذ عام 2013.

وتأتي عملية الاستحواذ في أعقاب شهية متزايدة من المستثمرين الدوليين لصفقات الاستثمار في شركات تقنية ناشئة في الشرق الأوسط، وخصوصاً في الإمارات، التي يبلغ الاستثمار في شركاتها التقنية الناشئة من إجمالي الصفقات أكثر من 30%، وفقاً لدراسة شركة «ماغنيت».

وهذا يقدّر قيمة دوبيزل في وقت الشراء بنحو 400 مليون دولار، فإذا كانت القيمة مقدرة بالإيرادات، فمن المرجح أن يبلغ معدل دوران رأس المال في دوبيزل نحو 40 مليون دولار سنوياً، لأن العادة جرت على أن تقدّر قيمة الشركات في السوق الإلكتروني بعشرة أضعاف إيراداتها. ومع ذلك، من الصعب تحديد ما إذا كان التقييم مدفوعاً بالإيرادات أو إذا كان التقييم محدد مسبقاً في وقت الشراء الأولي.

وقال باري جادج، المدير العام في دوبيزل في الإمارات: «هذه الخطوة هي شهادة على العقد الرائع الذي أمضته دوبيزل في المنطقة. شعر المؤسسون أيضاً بأن دوبيزل في أيدٍ أمينة للمضي قدماً في مواصلة تطويرها تحت مجموعة أوليكس».