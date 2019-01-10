إلغاء أكثر من 600 رحلة بعد إضراب عمال أمن في مطارات ألمانية

المصدر: رويترز

ألغت السلطات الألمانية أكثر من 640 رحلة جوية اليوم الخميس بسبب إضراب عمال الأمن في مطارات دوسلدروف وكولونيا وشتوتجارت في محاولة للضغط على الإدارة في محادثات تتعلق بالأجور.

وقالت المطارات إنه تم إلغاء 643 رحلة من بين 1054 إجمالا وأضافوا أن الكثير من الركاب البالغ عددهم 115 ألفا في المتوسط يوميا سيتأثرون في ظل تأخير لفترات طويلة أمام نقاط التفتيش الأمني.

وقالت نقابة عمال القطاع العام الألمانية (فيردي) إنها تتفاوض نيابة عن 23 ألفا من عمال الأمن في ألمانيا، مضيفة أن المحادثات بشأن الأجور ستستأنف يوم 23 يناير.

وتطالب النقابة بزيادة الأجور بمقدار 20 يورو في الساعة قبل حساب الضريبة.

وأدى إضراب في مطاري شونفيلد وتيجل في برلين يوم الاثنين إلى تأخير وإلغاء رحلات.