الذهب ينزل مع تحسن الإقبال على المخاطرة وتعافي الدولار

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بدعم من توقعات بأن الصين والولايات المتحدة تقتربان من إبرام اتفاق تجاري، في حين تعافى الدولار من أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي بلغه في الجلسة السابقة.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1281.32 دولار للأوقية (الأونصة) بينما فقد الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 1238.10 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات منافسة، نحو 0.3 بالمئة مبتعدا عن أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي بلغه في الجلسة السابقة بعدما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول يوم الجمعة إلى أن البنك قد يوقف دورة رفع أسعار الفائدة التي بدأت قبل أعوام.

وارتفع المعدن الأصفر نحو 11 بالمئة منذ أن سجل أقل مستوى في أكثر من عام ونصف العام في منتصف أغسطس بسبب الاضطراب في أسواق الأسهم وتراجع طفيف للدولار. وسجل الذهب أعلى مستوى منذ يونيو 2018 عند 1298.42 دولار للأوقية يوم الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم في المعاملات الفورية عند 1299.30 دولار للأوقية، لكنه يظل قريبا من المستوى القياسي المرتفع البالغ 1313.24 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة، ويجري تداوله بأسعار أعلى من الذهب.

وصعدت الفضة نحو 0.9 بالمئة إلي 15.51 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.7 بالمئة ليصل إلى 816.50 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 831.10 دولار يوم الاثنين.