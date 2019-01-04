ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2018

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر ونصف الشهر الخميس مقتربة من المستوى المهم البالغ 1300 دولار للأوقية (الأونصة)، وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي هزت الأسواق العالمية وعززت الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 1917 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.6 بالمئة إلى 1291.76 دولار للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 15 يونيو عند 1292.90 دولار للأوقية.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1294.80 دولار للأوقية.

واهتزت الأسواق المالية اليوم الخميس جراء تحذير من أبل بشأن الإيرادات، في ظل مخاوف تتعلق بتباطؤ الاقتصاد العالمي ونمو الشركات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1262.70 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 797.20 دولار للأوقية.