مصر تصدر 520 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز المسال

المصدر: رويترز

قال مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الأربعاء، إن بلاده تصدر حالياً 520 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي المسال عبر مجمع إدكو للإسالة، مقارنةً مع 300 مليون قدم مكعبة يومياً في مطلع 2018.

وقال المسؤول: "نصدر حالياً الغاز المسال للخارج بكميات تبلغ 520 مليون قدم مكعبة يومياً عبر مجمع إدكو للإسالة، لصالح شركة بتروناس الماليزية، وشركة شل الهولندية، والهيئة العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية".

تسعى مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، وذلك بعد توقفها عن استيراد الغاز في نهاية العام الماضي.