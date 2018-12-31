الدولار مستقر في معاملات نهاية السنة وسط غيوم

المصدر: رويترز

استقر الدولار على نطاق واسع في معاملات نهاية سنة هزيلة اليوم الاثنين حيث تصدر الدولار الأسترالي المكاسب في ظل انحسار التوترات بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين لتوقعات بإحراز تقدم في المحادثات.

وزاد الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.7063 دولار أميركي لكنه منخفض عشرة بالمئة للعام.

وعانت العملة الأسترالية أمام نظيرتها الأميركية هذا العام نظرا للتوترات بين أكبر اقتصادين في العالم حيث يعتبر الدولار الأسترالي عملة وثيقة الصلة بحركة التجارة العالمية.

واستقر مؤشر الدولار عند 96.43 وهو يتجه لإنهاء السنة على مكاسب بنحو خمسة بالمئة مدعوما بالتوترات التجارية ورفع أسعار الفائدة.

واستقر اليورو دون تغير يذكر عند 1.1440 دولار بينما ارتفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع في معاملات هادئة وزاد 0.3 بالمئة إلى 1.2732 دولار لكن العملة البريطانية فقدت أكثر من ستة بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام بفعل متاعب عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

