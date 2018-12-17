نيسان تفشل في تعيين رئيس جديد بعد الإطاحة بغصن

المصدر: د ب ا

لم تتمكن شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات بعد من تعيين رئيس جديد لها، عقب عزل الرئيس السابق كارلوس غصن واتهامه بإخفاء جزء من دخله عن السلطات الضريبية.

وقالت نيسان اليوم الاثنين عقب عقد مجلس الإدارة لاجتماع في مدينة يوكوهاما إن هناك لجنة تقوم بمناقشة مسألة من سيخلف غصن.

وقال هيروتو سايكاوا الرئيس التنفيذي لشركة نيسان إنه سوف يتم تشكيل لجنة خاصة من أجل تحسين كيفية إدارة الشركة.

وقد تم طرح اسم سايكاوا كمرشح محتمل لخلافة غصن، مع ذلك قرر مجلس الإدارة تأجيل اتخاذ قراره حتى غد الثلاثاء.

وجرى إلقاء القبض على كارلوس غصن في 19 نوفمبر للاشتباه في تقليل راتبه الذي يبلغ 10 مليار ين ( 88 مليون دولار) منذ العام المالي 2011-2010.

وجرى عزله من منصبه كرئيس لشركتي نيسان وميتسويشي في 22 نوفمبر الماضي. وقررت شركة رينو الفرنسية الإبقاء على غصن مديرا ورئيسا تنفيذيا للشركة، بعدما لم يتوصل الادعاء الفرنسي لأي مخالفات في الشركة.