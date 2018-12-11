أستراليا تنتزع لقب أكبر مصدر للغاز المسال في العالم من قطر

المصدر: رويترز

أظهرت بيانات رفينيتف ايكون الاثنين أن أستراليا تفوقت على قطر وأصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لأول مرة في نوفمبر .

وتأتي زيادة الصادرات الاسترالية بعد تشغيل عدد من مشروعات التصدير في البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأظهرت البيانات أن أستراليا شحنت في نوفمبر 6.5 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال، في حين صدرت قطر 6.2 ملايين طن.

وقال نيل بيفيريدج المحلل لدى سانفورد برنشتاين إن أستراليا ستؤكد موقعها على القمة مع تشغيل آخر مشروع جديد بحلول العام المقبل، وهو مشروع بريلود التابع لرويال داتش شل.