الذهب ينخفض إلى أقل سعر في 5 أشهر

المصدر: رويترز

انخفضت أسعار الذهب الاثنين مع صعود الدولار مقابل الجنيه الاسترليني بفعل مخاوف بشأن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، لكن تراجع الأسهم واحتمالات تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال 2019 أبقيا المعدن الأصفر قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.4 بالمئة إلى 1242.89 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 11 يوليو عند 1250.55 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

ونزل الذهب 3.20 دولارات، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، في تسوية العقود الأميركية الآجلة إلى 1249.40 دولار للأوقية.