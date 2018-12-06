أسعار النفط تنخفض قبل اجتماع أوبك

المصدر: رويترز

انخفضت أسعار النفط اليوم قبل اجتماع كبار مصدري الخام في العالم، والذين سيناقشون خفض الإنتاج للمساهمة في تعزيز الأسعار وكبح فائض المعروض.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وغيرهما من المنتجين في فيينا هذا الأسبوع لبحث تخفيضات محتملة في الإنتاج.

وقال مصدران مطلعان إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك وحلفائها، ومن بينهم روسيا، اتفقت على ضرورة خفض إنتاج النفط في 2019، مضيفين أن المناقشات جارية بخصوص حجم التخفيضات ومستوى الأساس لها.

وتراجع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 52 سنتا ليبلغ عند التسوية 61.56 دولار للبرميل، بعدما بلغ أعلى مستوى له في الجلسة عند 63.29 دولار وأدنى مستوياته فيها عند 60.80 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 36 سنتا ليبلغ عند التسوية 52.89 دولار للبرميل. وجرى تداول الخام بين 54.44 دولار و52.16 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وتريد أوبك تجنب زيادة مخزونات النفط العالمية على غرار تلك التي دفعت الأسعار للهبوط من أواخر 2014 لينزل خام برنت عن 30 دولارا للبرميل في بداية 2016.