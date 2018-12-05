بكين تعمل على "نقاط التوافق" التي توصلت إليها مع واشنطن

المصدر: أ ف ب

قالت الصين الأربعاء إنّها ستسعى جاهدةً إلى دفع المفاوضات التجاريّة قُدمًا مع الولايات المتحدة في غضون 90 يوما، متعهدةً بالعمل سريعًا على "نقاط التوافق" التي تمّ التوصّل إليها مع واشنطن لتخفيف حدّة الخلاف التجاري بين البلدين.

وقالت وزارة التجارة في بيان إنّ المحادثات بين الرئيسين الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترامب نهاية الأسبوع الماضي كانت "ناجحة" وإنّها "واثقة" من تنفيذ اتفاقهما.

وأضافت ان "الفرق الاقتصاديّة والتجاريّة (التابعة) للجانبين ستدفع بشكل نشِط المفاوضات في غضون 90 يومًا وفقًا لجدول زمني واضح وخريطة طريق".

وتابعت الوزارة "ستُباشر الصين تنفيذ نقاط محدّدة تمّ التوصّل إلى توافق في شأنها، وكلّما كان هذا سريعًا، كان الأمر أفضل".

وكان ترامب أعلن الثلاثاء أنّه لا يستبعد "تمديد" الهدنة التجارية ومدّتها 90 يومًا مع بكين والتي تفاوض عليها مع نظيره الصيني السبت في بوينوس آيرس.

وكتب ترامب في تغريدة أنّ "المفاوضات مع الصين بدأت. في حال لم تُمدّد، ستتوقف بعد 90 يومًا من موعد العشاء الرائع والحار جدًا مع الرئيس شي في الأرجنتين" في الأول من ديسمبر.

وأضاف أن المفاوضين الأميركيين يجب أن يتأكدوا أنّ "اتفاقًا حقيقيًا ممكن مع الصين. وإذا كانت الحال كذلك، فسنبرمه".

وكان الرئيسان الأميركي والصيني توصلا السبت إلى هدنة في الحرب التجارية بينهما والتي تهدد الاقتصاد العالمي، وذلك في ختام قمة مجموعة العشرين في بيونوس آيرس.

ووافق ترامب على تأخير فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار سبق أن خضعت لرسوم جمركية بنسبة 10%، لمدة 90 يوما.

في المقابل، وافق الرئيس الصيني خصوصا على شراء مزيد من المنتجات الأميركية وبالتالي خفض العجز التجاري الذي يثير غضب ترامب.