ماكرون يطلب من آبي الإبقاء على تحالف رينو/ نيسان

المصدر: أ ف ب

أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة عن الأمل في "الابقاء" على التحالف بين رينو ونيسان وميتسوبيشي، وذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش قمة مجموعة العشرين فى الارجنتين.

وأعلن الاليزيه بعد انتهاء اللقاء الذي صادف يوم تمديد اعتقال كارلوس غصن ان "تبادل الحديث حول رينو كان مقتضبا مع التذكير فقط بأن الإجراء القضائي يجب أن يتبع مساره".

وقبض على غصن في 19 نوفمبر في طوكيو ضمن قضية إخفاء عائدات مالية.

وأضاف الاليزيه ان "الرئيس أكد تمسكه بالابقاء على التحالف وكذلك استقرار المجموعة".

ويتيح تمديد احتجاز غصن مهلة للمدعين حتى العاشر من ديسمبر لاتخاذ قرار بشأن اتهامه بالتصريح عن راتب أقل مما يقبض.

وفي حال توجيه التهمة إليه يمكن أن يطلق سراحه بانتظار المحاكمة أو توقيفه بانتظار الاجراءات.

ويواجه غصن عددا من التهم، منها إخفاء أموال وعائدات تلقاها أثناء ترؤسه مجلس إدارة نيسان والتحالف بين نيسان وميتسوبيشي ورينو.