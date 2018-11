أميركا وكندا والمكسيك توقع على اتفاقية "يوسمكا" للتجارة الحرة بديلة "نافتا"

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو والرئيس المكسيكي المنتهية ولايته إنريكي بينا نيتو اتفاقية تجارة حرة جديدة على هامش قمة مجموعة العشرين بالارجنتين اليوم الجمعة.

وتحل النسخة الجديدة محل اتفاقية التجارة الحرة لأميريكا الشمالية (نافتا) التي تم توقيعها منذ 25 عاما.

وقد استمرت المفاوضات بين الدول الثلاث بشأن الاتفاقية الجديدة أكثر من عام، حيث اتسمت المفاوضات بالتوتر في أغلب الأحوال، وبخاصة المفاوضات بين كندا والولايات المتحدة. ويستهدف التوقيع على الاتفاقية على هامش قمة مجموعة العشرين تجاوز فترة التوتر بين البلدين.

ورغم ذلك انتقد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء توقيع الاتفاقية بسبب الرسوم الأميركية على صادرات الصلب الكندي، وهو ما يشير إلى أن الجليد بين أوتاوا وواشنطن لم يذب بعد.

ومن غير المتوقع أن يصدق الكونجرس الأميركي على الاتفاقية قبل عودته للانعقاد بتشكيله الجديد في يناير المقبل، حيث أصبح الحزب الديمقراطي المعارض يسيطر على أغلبية مقاعد مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي الأخيرة.

وقد أعرب بعد أعضاء الكونجرس الديمقراطيين عن قلقهم من البنود المتعلقة بالعمال في الاتفاقية، في حين أعرب نواب جمهوريون عن قلقهم من القيود التي ستفرض على الشركات.

من ناحيته، قال ترامب إن الاتفاقية التي يسميها "يوسمكا" هي "اتفاقية نموذجية من شأنها تغيير أفق التجارة للأبد"، وتعهد بأنها سوف تفيد الطبقة العاملة.

وقال ترامب إنه يتوقع أن تصادق عليها برلمانات الدول الثلاث.

من جانبه، شدد ترودو على اعتقاده بأن الاتفاقية الجديدة "المحدثة " ستساعد الطبقة المتوسطة، وقال إنها ستبدد أوجه الغموض التي تحيط بالتجارة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي فيما أعلنت شركة "جنرال موتورز" إغلاق مصانعها في الولايات المتحدة الأمبركية وكندا. كما أنه انتقد ترامب على خلفية الرسوم الأميركية المستدامة على الفولاذ الكندي.

وجرى توقيع الاتفاق في اليوم الأخير الفعلي للرئيس المكسيكي في منصبه، وقد أشاد ترامب به بشدة، فيما شهد الاثنان "حدثا فارقا". وتحدث بينا نيتو عن "فصل جديد في تاريخنا المشترك".

وكان ترامب ينتقد اتفاقية نافتا وتعهد بإسقاطها منذ توليه الرئاسة في يناير من العام الماضي. وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم يقول "اتفاقية نافتا الفظيعة ستتلاشى قريبا.. يوسمكا ستكون مذهلة للكل"، مضيفا أن الاتفاقية الجديدة تستهدف المساعدة في التعامل مع الابتكارات التكنولوجية وقضايا العمل التي ظهرت منذ تسعينيات القرن العشرين عندما تم توقيع اتفاقية نافتا.

Just signed one of the most important, and largest, Trade Deals in U.S. and World History. The United States, Mexico and Canada worked so well together in crafting this great document. The terrible NAFTA will soon be gone. The USMCA will be fantastic for all!