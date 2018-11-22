ترامب مستعد للقاء الرئيس الصيني وإنهاء الحرب التجارية

المصدر: أ ف ب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه "مستعد" للقائه مع الرئيس الصيني شي جيبينغ الأسبوع المقبل على هامش قمة مجموعة العشرين في الارجنتين، مؤكدا مجددا احتمال التوصل الى إتفاق لإنهاء الحرب التجارية.

وقال في تصريحات صحافية بفلوريدا "عملت على الاستعداد لذلك طوال حياتي"، مضيفا "أعرف كل مكون وكافة الإحصائيات. وحدسي كان دائما جيدا".

ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الاميركي نظيره الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين التي تعقد في بوينس ايرس يومي 30 نوفمبر والاول من ديسمبر.

ودخلت بكين وواشنطن في حرب تجارية تهدد الاقتصاد العالمي. وفرضت الولايات المتحدة منذ يوليو 2018 رسوما جمركية عقابية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار سنويا. وأدى ذلك الى رد صيني بفرض رسوم مماثلة على سلع أميركية بقيمة 110 مليارات دولار.

وهددت واشنطن بتشديد العقوبات مرة جديدة اذا لم يتم التوصل الى تسوية بحلول يناير 2019.

وقال ترامب أيضا "تريد الصين حقا التوصل الى اتفاق (..) إذا كان ممكنا التوصل الى اتفاق، سنفعل ذلك".

وأكد ترامب مجددا "علاقته الممتازة" بجيبينغ، وقال "أحبه كثيرا وأعتقد أنه يحبني أيضا، على الارجح أقل الان مما كان قبل اجراءاتنا" العقابية.