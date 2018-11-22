الأردن يبدأ فرض رسوم جمركية على السلع التركية اعتبارا من اليوم

المصدر: د ب أ

تبدأ الحكومة الأردنية بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من تركيا اعتبارا من اليوم الخميس بعد أن أبلغ الأردن الجانب التركي في شهر مايو الماضي وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.

ووفقا لصحيفة "الغد" الأردنية، فإنه من المتوقع أن يتم فرض تعريفة جمركية تتراوح نسبتها بين 15 % و 30 % حسب المنتج، فيما عممت وزارة الصناعة والتجارة والتموين على غرفتي صناعة وتجارة الأردن بأن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ستصبح غير نافذة اعتبارا من اليوم.

وتضمن التعميم أنه سيتم تعديل التعريفة الجمركية الأردنية المطبقة على واردات المملكة من الجمهورية التركية وتطبيق الرسوم الجمركية على الواردات إلى المملكة.

وكان الأردن وتركيا وقعا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في ديسمبر من عام 2009، لتدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس من عام 2011 .

وتظهر الأرقام الرسمية تراجع الصادرات الأردنية إلى تركيا، مقابل ارتفاع الواردات من تركيا.

وقرر الأردن إلغاء الاتفاقية بصيغتها السابقة كونها لم تحقق النتائج المرجوة للاقتصاد الأردني من ناحية أنه لم يكن هنالك تناسب بين زيادة الصادرات الأردنية إلى تركيا مقارنة بحجم المستوردات الكبير من تركيا.