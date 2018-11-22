إيرباص تكشف عن تطويرها طائرة نفاثة بممر واحد

المصدر: د ب أ

تقوم شركة "إيرباص إس إي" بتوظيف عاملين جدد للمساعدة في تطوير طائرة نفاثة جديدة ضيقة البدن (بممر واحد في الوسط)، وإصدار جديد من أحدث طراز من "إيه 350" واسعة البدن (ذات ممرين). ومن المقرر أن يتم تشغيلهما عن طريق جيل جديد من المحركات من منتصف العقد المقبل.

وتعين الشركة مصممين ومهندسين في تولوز ومدريد للعمل على الطراز المستخدم في الرحلات القصيرة، بالإضافة إلى "خيار المحرك الجديد" أو النسخة الجديدة من طراز "إيه 350"، وفقًا لوظائف شاغرة اطلعت عليها وكالة أنباء بلومبرج.

وستكون هذه الطائرة قصيرة المدى أول سيارة بممر واحد جديدة تمامًا تطرحها شركة إيرباص في السوق منذ طرح طائرة إيرباص "إيه 320" لشركات الطيران العام 1984.

ولدى سؤال الشركة عن إشعارات الوظائف، قالت إن المشاريع الموصوفة ليس من المضمون أن يتم إطلاقها أو تدخل الإنتاج.

وذكرت الشركة: "كشركة رائدة في صناعة الطائرات، نبحث عن طرق عدة لتعزيز خط إنتاجنا. هناك العديد من الدراسات، ولكن ليس كل منها يرى النور".

وكانت شركة إيرباص أعلنت في الماضي عن وظائف للعمل على نسخة جديدة من طراز "إيه 380 سوبر جامبو"، وهو تحديث تم سحبه العام 2016.

وتوضح أحدث توصيفات الوظائف خططا من أجل تطوير نسخ رقمية مماثلة تماما لخطوط الإنتاج لاختبار معدلات بناء 100 طائرة بممر واحد و20 طائرة "إيه 350" شهريا بشكل تجريبي.