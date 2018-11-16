ارتفاع أسعار الذهب أعلى مستوى في أسبوع

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وسجلت أعلى مستوى في أسبوع خلال الجلسة مع سعي المستثمرين للملاذ الآمن في ظل مخاوف من انفصال بريطاني فوضوي عن الاتحاد الأوروبي.

وزاد الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية مسجلا 1214.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، بلغ المعدن الأصفر أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر عند 1216.79 دولار للأوقية.

ومن المتوقع أن تنهي الأسعار الأسبوع مرتفعة بعدما تراجعت بنحو اثنين بالمئة الأسبوع الماضي.

ولم يسجل المعدن تغيرا يذكر في العقود الأميركية الآجلة عند 1215.3 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1153 دولارا للأوقية. وكان قد سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1178.30 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

والبلاديوم على مسار تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ 21 سبتمبر، حيث ارتفع ثلاثة بالمئة إلى الآن.

وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.30 دولار للأوقية. وزاد المعدن نحو واحد بالمئة هذا الأسبوع. وقفز البلاتين 0.1 بالمئة إلى 842.20 دولار للأوقية، لكنه منخفض بنحو واحد بالمئة هذا الأسبوع.