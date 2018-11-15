ارتفاع الدولار بفعل قلق المستثمرين بشأن الانفصال البريطاني

المصدر: رويترز

قفز الدولار وأقبل المتعاملون على شراء الين الذي يعد من عملات الملاذ الآمن اليوم الخميس بعدما اكتنف الغموض اتفاق انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وهو ما أثار قلق المستثمرين.

ودفعت استقالة دومينيك راب وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس الاسترليني للهبوط نحو اثنين بالمئة ليتخلى عن مكاسبه أمام اليورو في حين تعزز الدولار.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.3 بالمئة إلى 97.123 نقطة. وزاد الين 0.2 بالمئة إلى 113.355 ين للدولار.

وتلقى العملتان إقبالا كملاذ آمن للسيولة في أوقات اضطرابات السوق.

واستقر اليورو عند 1.1316 دولار بعدما صعد 0.3 بالمئة في المعاملات المبكرة. وبريطانيا أحد أكبر الشركاء التجاريين لمنطقة اليورو.

ونزل الاسترليني 1.7 بالمئة إلى 1.2755 دولار وتراجع 1.3 بالمئة مقابل اليورو إلى 88.25 بنس.

وقفز الدولار الاسترالي أكثر من 0.8 بالمئة إلى 0.7294 دولار أميركي بعد بيانات إيجابية للوظائف. وصعد الدولار النيوزيلندي أيضا.