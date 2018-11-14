استقرار الذهب مع تراجع الدولار عن أعلى مستوى

المصدر: رويترز

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار الأميركي عن أعلى مستوى في 16 شهرا الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع وذلك وسط صعود في اليورو والجنيه الاسترليني إثر التوصل إلى مسودة اتفاق للانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي.

وفي الساعة 07.54 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مستقراً عند 1202.08 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت الأسعار في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أكتوبر عند 1195.90 دولار للأوقية.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 % إلى 1203.9 دولار للأوقية.

وقال جون شارما الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني "حدث بعض البيع في الدولار الأميركي، الصعود انحسر مما ساعد الذهب على التحسن".

ويخفض تراجع الدولار تكلفة الذهب على حملة العملات الأخرى.

وأضاف شارما "نرى المستثمرين والمضاربين يقتنصون الذهب لأنه يملك إمكانية الصعود إلى 1230 وإلى 1240 دولاراً".

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، نحو 0.2% لينزل عن أعلى مستوى في 16 شهرا.

وصعدت الفضة 0.1 % في المعاملات الفورية إلى 14 دولارا للأوقية.

وتراجع البلاديوم 0.5 %إلى 1105.25 دولار للأوقية في حين نزل البلاتين 0.1 %إلى 834 دولارا للأوقية.