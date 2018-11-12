الدولار يرتفع إلى أعلى سعر في 16 شهراً

المصدر: رويترز

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 16 شهرا مقابل منافسيه الرئيسيين اليوم الاثنين في حين هبط الجنيه الاسترليني واليورو بسبب الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولقيت العملة الأميركية دعما من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي أكد الأسبوع الماضي خططه لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل وأنه مازال ماضيا نحو رفع محتمل لأسعار الفائدة مرتين أخريين حتى منتصف 2019 بفضل الاقتصاد القوي.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، أكثر من 0.5 بالمئة إلى 97.42 وهو مستوى لامسه في يونيو 2017. وارتفع الدولار على مدى أربعة أسابيع متتالية وزاد 0.4 بالمئة الأسبوع الماضي.

وأضرت المخاوف بشأن الانفصال الأوروبي بالعملة الموحدة التي هوت 0.7 بالمئة إلى 1.1257 دولار وهو أقل مستوى منذ يونيو 2017 ولتستمر خسائر اليورو للجلسة الرابعة على التوالي.

ومقابل الين الياباني، صعد الدولار 0.3 بالمئة وسجل في أحدث التعاملات 114.18 ين وهو أقل مستوى منذ الرابع من أكتوبر.

ونزل الاسترليني نحو واحد بالمئة إلى أقل مستوى في عشرة أيام مقابل الدولار وسجل 1.2855 دولار. ومقابل اليورو فقد الاسترليني 0.3 بالمئة ليسجل أقل مستوى في أسبوع عند 87.73 بنس.