"علي بابا" تجني 1.44 مليار دولار في أولى دقائق "يوم العُزّاب"

المصدر: د ب أ

جنت شركة التجارة الإلكترونية "علي بابا" 10 مليارات يوان (1.44 مليار دولار) من حجم مبيعاتها في الدقائق الأولى لحدثها السنوي المسمى "يوم العُزّاب"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية.

ويتم تحديد يوم 11/11 لهذا الحدث، كأرقام يُرمز بها إلى الفردية وعدم الزواج.

وقال دانيال تشانج، الرئيس التنفيذي لـ "علي بابا" للصحفيين الأسبوع الماضي، إنه يتوقع مليار طلبية خلال فترة 24 ساعة في يوم 11 نوفمبر، وفقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

وفي العام الماضي، حطمت "علي بابا" الأرقام القياسية السابقة مسجلة مبيعات بقيمة 25.4 مليار دولار من خلال عرض خصومات كبيرة على سلع تتراوح بين الملابس إلى الأجهزة الإلكترونية.

ومع ذلك، وقبيل هذا الحدث، كانت هناك مخاوف من أن علي بابا ومواقع التجارة الإلكترونية الأخرى مثل "دي جي. كوم" التي تدير عملية بيع مماثلة، قد تتضرر بشدة من الرسوم الجديدة على السلع الأميركية.

وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار منذ بدء "الحرب التجارية" في يوليو الماضى، بينما فرضت الصين رسوما على سلع أميركية بقيمة 110 مليارات دولار ردا على ذلك.