مصر تخصص 10 مليارات دولار للتنقيب عن البترول

المصدر: د ب أ

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري عن ضخ نحو 10 مليارات دولار استثمارات جديدة خلال العام المالى الحالي لاستكشاف البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة، لافتاً إلى أن الإقبال من جانب الشركات العالمية الكبرى يمثل رسالة واضحة على ثقتها في تحسن مناخ الاستثمار بمصر بفعل الإصلاحات التي تم تنفيذها.

وقال إنه من المخطط تحقيق نمو مطرد في حجم الاستثمارات البترولية خلال السنوات المقبلة، خاصة في ضوء التوسع الجاري في توقيع اتفاقيات البحث وتنفيذ برامج تنمية الحقول والمشروعات الكبرى لإنتاج الغاز من المياه العميقة بالبحر المتوسط.

وأكد الملا، في تصريحات له اليوم، الاستمرار في طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية، مشيرا إلى أنه تم إغلاق مزايدة هيئة البترول لعام 2018 للبحث عن البترول والغاز في 11 منطقة في خليج السويس والصحراء الشرقية والغربية وجارى حالياً تقييم العروض للإعلان عن الشركات الفائزة.

وقال إن تقييم العروض بالنسبة لمزايدة إيجاس سيبدأ في نهاية الشهر الحالي عقب إغلاق باب تلقي العروض في المزايدة العالمية لعام 2018 للبحث عن البترول والغاز في 16 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل وجاري الإعداد لطرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر لأول مرة في نهاية هذا العام ووضع هذه المنطقة على الخريطة الاستثمارية لصناعة البترول، منوها إلى أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة ستسهم نتائجها في زيادة احتياطي وإنتاج البلاد من البترول والغاز.