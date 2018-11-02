أميركا تسمح لـ8 دول بمواصلة شراء النفط الإيراني بصفة مؤقتة

المصدر: (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم الجمعة إنها ستسمح بصفة مؤقتة لثماني دول بمواصلة استيراد النفط الإيراني عندما يبدأ سريان عقوبات أميركية جديدة يوم الاثنين، وهو ما يجنبها في الوقت الحالي تهديد عقوبات اقتصادية أميركية.

ولم يذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي أعلن القرار في مؤتمر بالهاتف، اسماء تلك الدول لكن الاتحاد الأوروبي ككل، الذي يتألف من 28 عضوا، لن يحصل على إعفاء من عقوبات إيران.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أيضا إن واشنطن أوضحت لشبكة سويفت للتحويلات المالية العالمية التي مقرها بلجيكا أنها تتوقع أن تقطع الاتصال مع جميع المؤسسات المالية الإيرانية التي تخطط الولايات المتحدة لوضعها في قائمة سوداء اعتبارا من يوم الاثنين. وامتنع عن ذكر أسماء المؤسسات المستهدفة.

وإعادة فرض العقوبات جزء من مسعى أوسع للرئيس الأميركي دونالد ترامب لإرغام إيران على كبح برامجها النووية والصاروخية ودعمها لقوى تعمل بالوكالة عنها في اليمن وسوريا ولبنان وأجزاء أخرى في الشرق الأوسط.