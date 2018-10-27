الإضراب يشلّ مطار بروكسل

المصدر: د ب أ

قالت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا" أمس الجمعة، إن إضراب عمال خدمات الأمتعة في مطار بروكسل تسبب في إلغاء 150 رحلة جوية على الأقل أو إعادة توجيهها، ما تسبب في بقاء مئات المسافرين عالقين بالمطار الليلة الماضية.

وبدأ الإضراب مساء الخميس، للاحتجاج على ظروف العمل في شركة خدمات الأمتعة "أفيابارتنر" ، وسيستمر حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأحد (0500 صباحاً بتوقيت جرينتش)، حسب الموقع الالكتروني للمطار.

وأضافت "بلجا" أنه وفقا لممثلي نقابة عمال خدمات الأمتعة، لا يزال الجانبان "بعيدين للغاية" عن التوصل لأي اتفاق، ولا تزال المحادثات بينهما معلقة.

ومن بين البنود التى تضمنتها قائمة المظالم التي يشكو منها العمال المضربين، انخفاض الأجور ونقص الموظفين وعدم دفع مكافآت بالكامل تم التعهد بها.

وقالت "بلجا" إن بيانا نقابيا أشار إلى "غياب كامل للاستشارات الاجتماعية" داخل الشركة.

ووفقا لموقع شركة "أفيابارتنر"، التي تتولى خدمات الأمتعة لشركات طيران ريان اير وايزي جيت وبريتيش ايروايز وتى يو آى فلاي، فإنها تعاقدت مع 37 مطارا في 6 دول أوروبية.

يأتي الإضراب في وقت مزدحم للسفر قبل عطلة عيد القديسين الأسبوع المقبل، حيث سيكون العديد من المدارس في بلجيكا في عطلة. ومن المتوقع أن يسافر حوالي 350 ألف شخص عبر مطار بروكسل خلال هذه الفترة، وفقا للوكالة البلجيكية.