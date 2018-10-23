تراجع ثقة المستهلك التركي لأدنى مستوى في نحو 10 سنوات

المصدر: رويترز

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي اليوم الثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين الأتراك إلى 57.3 نقطة في أكتوبر مسجلة أدنى مستوياتها في نحو عشر سنوات ومقارنة مع 59.3 نقطة في الشهر السابق.

يشير مستوى الثقة الحالي إلى نظرة متشائمة ويتعين أن يتجاوز المئة لكي يشير إلى تفاؤل. وسجل مستوى الثقة 56.7 في ديسمبر 2008.

تأخذ الحكومة إجراءات لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد ودعم الليرة المنخفضة أكثر من 33 بالمئة مقابل الدولار هذا العام بسبب المخاوف من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وخلاف مع الولايات المتحدة.