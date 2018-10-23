الرئيس الصيني يدشن رسميا أطول جسر بحري في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

دشن الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم (الثلاثاء)، رسميا وبحضور كبار المسؤولين من هونغ كونغ وماكاو، أطول جسر بحري بالعالم، حسبما ذكر موقع " بي بي سي "

و يربط الجسر الذي يعد أطول جسر عبور بحري في العالم على الإطلاق بين «هونغ كونغ - تشوهاي - ماكاو» في مدينة تشوهاي الصينية .

ويقع الجسر في مياه «لينغدينغيانغ» بمصب نهر اللؤلؤ جنوبي البلاد، وبدأ تشييده في 15 ديسمبر من عام 2009.

ويبلغ طول الجسر 55 كيلومتر (24 ميلاً)، وكان من المتوقع أن يتم افتتاحه العام الماضي لكن تأجل حتى هذا العام، وتكلف بناء الجسر عشرين مليار دولار أميركي.

ويعد الجسر عنصرا أساسيا في خطة البلاد في منطقة الخليج بجنوب الصين، وتشمل المنطقة 11 مدينة بما فيها هونغ كونغ وماكاو، وتضم قرابة 68 مليون شخص.

وعلى الرغم من ذلك، لن يتمكن أصحاب السيارات الخاصة في هونغ كونغ من العبور على الجسر دون تصريح خاص، وسيضطر معظم السائقين إلى التوقف في ميناء هونغ كونغ أو الانتقال إلى الحافلات المكوكية أو السيارات المستأجرة في حالة عدم الحصول على تصريح.

وبحسب شبكة «سي إن إن»، فإن تكلفة الرحلة ذهابا وإيابا فوق الجسر ستتكلف من 8 إلى 10 دولارات للرحلة الواحدة.

وسيقلص الجسر وقت السفر بين هونغ كونغ وتشوهاي من ثلاث ساعات إلى 30 دقيقة فقط، وإسهامه في تعزيز التكامل بين مدن دلتا نهر اللؤلؤ.