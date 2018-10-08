الدولار يرتفع ويتجه صوب أعلى مستوى في 14 شهراً

المصدر: رويترز

ارتفع الدولار اليوم الاثنين ليعزز المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي وسط ضعف في الأسواق العالمية وفي مقدمتها الأسهم الصينية وصدور بيانات أميركية قوية في الآونة الأخيرة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات المنافسة، 0.2 بالمئة إلى 95.85 ليتجه صوب أعلى مستوى له في 14 شهرا عند 96.991 الذي سجله في منتصف أغسطس.

كان الدولار ارتفع نصفا بالمئة الأسبوع الماضي، مسجلا ثاني مكاسبه الأسبوعية على التوالي، مع زيادة صناديق التحوط لحيازاتها الدولارية 3.4 مليار دولار إلى 28.7 مليار الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نهاية ديسمبر 2016، وفقا لأحدث البيانات.

وانخفض اليورو بمقدار ربع بالمئة إلى 1.15 دولار، مقتربا من أدنى مستوياته منذ 20 أغسطس 2018 البالغ 1.1463 دولار، مع تأثر معنويات المستثمرين سلبا بارتفاع جديد في عوائد السندات الإيطالية.

وسينصب تركيز مشتري الدولار هذا الأسبوع على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي تصدر يوم الخميس. وتوقعت الأسواق ارتفاعا نسبته 0.2 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر، في زيادة مماثلة للشهر السابق، وستعزز أي زيادة أكبر المراهنات على رفع أسعار الفائدة الأميركية في 2019.

وتراجع الجنيه الاسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.3077 دولار مع تركيز الأسواق على حدوث أي انفراجة كبيرة في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.