ارتفاع "بيتكوين" 0.3% وانخفاض "الريبل" 7.6% مقابل الدولار

المصدر: د ب أ

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" ارتفاعا إجماليا بنسبة 0.3% أمام الدولار الأميركي، منذ الساعة الخامسة من مساء الجمعة (بتوقيت نيويورك)، وكان سعرها قد بلغ فى الساعة الواحدة مساء ستة آلاف و553 دولارا، وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب).

وذكرت، أمس السبت، وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية، أن سعر عملة "الريبل" الرقمية المشفرة، انخفض بنسبة 7.6% ليصل سعرها إلى 47 سنتا.

ويقل حاليا سعر "الريبل"، وهى ثالث أبرز عملة رقمية بعد البيتكوين والإثريوم، بنسبة 86% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 4 يناير 2018، عند 3.32 دولار. وتراجعت بنسبة 75% حتى الآن خلال العام الجاري.

وتقلبت أسعار البيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 1.8% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين ستة آلاف و526 دولاراً وستة آلاف و641 دولارا.

ويتم حاليا تداولها بسعر ينخفض بنسبة 67% عن مستوى سعرها المرتفع البالغ 19 ألفا و666 دولارا، الذي وصلت إليه في 17 ديسمبر 2017.

وارتفعت أيضا عملة إثريوم الرقمية المشفرة بنسبة 0.4% إلى 222.74 دولار، وتراجعت عملة لايتكوين بنسبة 1.2% إلى 57.32 دولار.