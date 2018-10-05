الدولار يتجه لأعلى مستوى في 10 أسابيع

المصدر: رويترز

اتجه الدولار نحو بلوغ أعلى مستوى في عشرة أسابيع اليوم الجمعة قبل بيانات الوظائف الأميركية الشهرية التي يأمل المستثمرون أن تسلط الضوء على مدى طول فترة دورة رفع أسعار الفائدة الأميركية في الفترة المقبلة.

ويتفوق الدولار في أدائه على غيره من العملات الكبرى في الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد الأميركي النمو بقوة، بينما جاءت بيانات خلال الآونة الأخيرة في اقتصادات أخرى كبيرة بينها منطقة اليورو دون التوقعات.

ويترقب المستثمرون إشارات على ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة مع اتجاه شركات من بينها أمازون لزيادة الحد الأدنى للأجور. وستعطي بيانات الوظائف في القطاعات في غير الزراعية لشهر سبتمبر اليوم الجمعة إشارات جديدة على نمو الأجور ومتانة سوق العمل.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات 0.1 بالمئة إلى 95.804.

وانخفض الدولار الاسترالي، الذي ينظر إليه في الغالب على أنه قياس للإقبال على المخاطرة، 0.3 بالمئة إلى 0.7054 دولار أميركي، وهو أدنى مستوى في 32 شهرا.

وهبط الدولار الأسترالي 2.1 بالمئة هذا الشهر بعدما واصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي.

ونزل اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1497 دولار. واليورو منخفض بنحو 0.8 بالمئة مقابل الدولار هذا الشهر.

وارتفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل اليورو اليوم الجمعة. وبلغ الاسترليني 88.14 سنتا للدولار، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من يوليو.