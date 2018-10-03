الذهب يهبط مع تراجع إقبال المشترين

المصدر: رويترز

نزل الذهب من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع اليوم الأربعاء بعد أن أشارت إيطاليا إلى استعدادها لخفض عجز ميزانيتها وديونها، مما هدأ مخاوف المستثمرين وحفز إقبالا واسعا على الأصول العالية المخاطر.

وفي الساعة 12:19 بتوقيت غرينتش انخفض السعر الفوري للذهب 0.1 بالمئة إلى 1201.01 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 21 سبتمبر عند 1208.31 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1204.80 دولار للأوقية.

وارتفعت الأسهم الأوروبية والسندات الإيطالية في الوقت الذي هدأت فيه بعض المخاوف التي أحدثت صدمة بالأسواق هذا الأسبوع بفعل مؤشرات على أن روما مستعدة لخفض عجز الميزانية وديون البلاد في السنوات المقبلة.

ويمكن أن يُستخدم الذهب كاستثمار بديل خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية.

وانخفضت أسعار الذهب في الأشهر الستة الأخيرة، لتخسر ما يزيد على 11 بالمئة، لأسباب على رأسها ارتفاع الدولار. وتستفيد العملة الأميركية من الاقتصاد النشط وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاوف المتعلقة بالحرب التجارية العالمية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.68 دولار للأوقية لتحوم قرب مستوى 14.91 دولار المسجل في الجلسة السابقة وهو الأعلى في أكثر من شهر.

وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 830.98 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1050.98 دولار.