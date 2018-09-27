أكبر تراجع للثقة في الاقتصاد التركي خلال عشر سنوات

المصدر: رويترز

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أكبر تراجع للثقة في الاقتصاد التركي في عشر سنوات في سبتمبر بانحدار نسبته 15.4 بالمئة مما عزز المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد وسط أزمة عملة.

وفي مؤشر آخر على الأوضاع الاقتصادية غير المواتية، قال صانع السيارات التركي الكبير توفاش إنه سيوقف الإنتاج في مصنعه بشمال غرب تركيا لتسعة أيام في أكتوبر بسبب انكماش في السوق المحلية مما دفع أسهم الشركة للانخفاض خمسة بالمئة.

وبحسب بيانات من معهد الإحصاءات التركي، تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 71.0 نقطة في سبتمبر من 83.9 نقطة في الشهر السابق وذلك في أشد انخفاض له منذ أواخر 2008 وليسجل أقل مستوى منذ مارس 2009.

ينبئ المؤشر بنظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المئة ومتشائمة عندما يكون دون ذلك المستوى.

وخفضت تركيا الأسبوع الماضي توقعات النمو للعامين الحالي والقادم لكنها لم تنجح في طمأنة المستثمرين الراغبين في تقييم أكثر رصانة للاقتصاد الهش وخطة شاملة لمساعدة البنوك.

وهوت الليرة التركية 40 بالمئة هذا العام بسبب المخاوف المتعلقة بنفوذ الرئيس التركي على السياسة النقدية وخلاف مع الولايات المتحدة.