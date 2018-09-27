أسعار النفط تصعد قبل عقوبات أميركية على إيران

المصدر: رويترز

زادت أسعار النفط 1% اليوم الخميس وسط توقعات بانخفاض المعروض في الأسواق بسبب عقوبات أميركية مرتقبة على إيران المصدرة للنفط من المقرر أن يبدأ سريانها في نوفمبر.

وبحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أقرب استحقاق 82.23 دولار للبرميل بارتفاع 89 سنتا أو 1.1 بالمئة عن آخر تسوية، وبما يقل قليلا عن أعلى مستوى في أربعة أعوام الذي سجلته يوم الثلاثاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72.47 دولار للبرميل بارتفاع 90 سنتا أو 1.3 بالمئة عن آخر تسوية.

وقال تجار إن أسواق النفط تشهد انخفاضا في المعروض قبل العقوبات الأميركية المرتقبة على قطاع النفط الإيراني والتي يبدأ تطبيقها في الرابع من نوفمبر.

وبلغت صادرات النفط الخام الإيرانية ذروتها في 2018 حين سجلت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا بما يعادل ثلاثة بالمئة من حجم الاستهلاك العالمي.

وأظهرت بيانات شحن على منصة تومسون رويترز أن الصادرات الإيرانية في سبتمبر انخفضت إلى نحو مليوني برميل يوميا مع رضوخ المشترين في أنحاء العالم للضغوط الأميركية وتخفيضهم للواردات.

ولا تملك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) طاقة إنتاجية فائضة تكفي لتعويض النقص المتوقع في صادرات إيران، ثالث أكبر منتج داخل أوبك.