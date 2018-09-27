الدولار يقفز بعد رفع أسعار الفائدة الأميركية

المصدر: رويترز

ارتفع الدولار أمس الأربعاء في تعاملات متقلبة بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة كما كان متوقعا للمرة الثامنة ولمح إلى المزيد من الزيادات.

وكان الدولار انخفض لفترة وجيزة مقابل اليورو والين بعد نشر بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي على الفور لكنه استأنف صعوده بعد ذلك.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة القياسية للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين اثنين و2.25 في المئة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات كبرى، 0.2 بالمئة إلى 94.287 في تعاملات بعد الظهر في الولايات المتحدة.

ومقابل الين، ارتفع الدولار قليلا إلى 112.67 ين.

وسجل اليورو لفترة وجيزة أعلى مستوى خلال الجلسة مقابل الدولار بعد قرار مجلس الاحتياطي قبل أن يهبط إلى 1.1 دولار بانخفاض بلغ 0.2 في المئة.