"كومكاست" تستحوذ على "سكاي" بـ 40 مليار درهم

المصدر: رويترز

وافقت توينتي فيرست سنشري فوكس التابعة لروبرت مردوك على بيع حصتها في سكاي لشركة كومكاست لتضمن الأخيرة الاستحواذ على شبكة تلفزيون الكابل في صفقة بقيمة 40 مليار دولار من نظيرتها الأوروبية وتنهي علاقة مردوك بالشبكة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا.

وتفوقت كومكاست في مزاد للاستحواذ على سكاي يوم السبت بعرض سعر وصل بقيمة حصة فوكس البالغة 39 بالمئة إلى 11.63 مليار جنيه استرليني (15.31 مليار دولار).

كانت فوكس وافقت من قبل على بيع حصتها في سكاي لوالت ديزني في إطار اتفاق منفصل. وقالت ديزني اليوم الأربعاء إنها أعطت موافقتها على قرار فوكس.