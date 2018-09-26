ريال إيران يسجل منخفضا قياسيا عند 170 ألفا للدولار

المصدر: رويترز

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن الريال الإيراني سجل مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار الأميركي في السوق غير الرسمية اليوم الأربعاء، وسط تدهور في الوضع الاقتصادي وإعادة فرض عقوبات من جانب الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إن الدولار معروض بسعر يصل إلى 170 ألف ريال. وفقد الريال نحو 75 % من قيمته منذ بداية العام الحالي.

وشهدت العملة الإيرانية تقلبات على مدى شهور بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية والطلب القوي على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون من تقلص الصادرات الإيرانية من النفط وغيره من السلع بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وإعادة فرضها عقوبات على طهران.

ويبدأ تطبيق العقوبات الأميركية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني في نوفمبر.