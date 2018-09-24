المزروعي: سوق النفط مستقرة.. وأوبك ترفض أي زيادة في الإنتاج

المصدر: Ⅶالجزائر - وكالات

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، رئيس الدورة الحالية لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، إن أسواق النفط العالمية تشهد استقراراً استثنائياً ومثالياً. بينما استبعدت السعودية، أكبر منتج في أوبك، وروسيا، أكبر المنتجين الحلفاء لها، أي زيادة إضافية فورية في إنتاج الخام، في رفضٍ فعليّ لدعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التحرك لتهدئة السوق. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح: «لا أؤثر على الأسعار».

وأعرب المزروعي في كلمته خلال افتتاح الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لدول أوبك وخارجها، أمس في الجزائر، عن أمله بأن يستمر هذا الاستقرار لفترة طويلة، كما لم يُخفِ الرغبة والقدرة في الوصول إلى قرارات تمكّن من الحفاظ على استقرار السوق. وأضاف المزروعي: «لا شك لديَّ في القدرة على الوصول إلى هذه القرارات، لا شيء مستقراً مئة بالمئة.. نحن نسعى للوصول إلى هذا الهدف، يجب أن نعمل من أجل استحداث توازن بين كافة الأطراف وبناء ثقة بين المنتجين والمستهلكين على المدى الطويل، يتعين علينا أن نعمل أكثر فأكثر على بلوغ أهدافنا المتمثلة أساساً في التحكم بالأسواق على المدى الطويل». ودعا المزروعي الدول الأخرى للانضمام إلى الحوار بين دول أوبك وشركائها من خارجها.

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