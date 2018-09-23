"كومكاست" تزيح "فوكس" في طريق الاستحواذ على "سكاي" البريطانية

المصدر: د ب أ

أزاحت شركة "كومكاست كورب" شركة "توينتيث فيرست سينشري فوكس" في طريقها نحو الاستحواذ على شركة سكاي بي إل سي البريطانية ذات المسؤولية المحدودة، ,أكبر شبكة بث فضائي في أوروبا.

وعرضت كومكاست 17.28 جنيه إسترليني للسهم، لتصل قيمة "سكاي" الإجمالية ومقرها لندن إلى 29.7 مليار جنيه استرليني (39 مليار دولار) مقابل 15.67 جنيه إسترليني من جانب شركة توينتيث فيرست سينشرى فوكس، وفقا لبيان صدر أمس السبت عن الهيئة المستقلة لتنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج "يو كي تيك أوفر بانيل" ومقرها لندن، بحسب وكالة بلومبرج الإخبارية.

ولن تكتمل عملية الاستحواذ، قبل أن يطرح مستثمرو سكاي أسهمهم فى السوق بحلول موعد نهائي أقصاه 11 أكتوبر.

ويتوقع أن تكتمل عملية استحواذ كومكاست على سكاي قبل نهاية أكتوبر.