ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب أمس الخميس مسجلة أعلى مستوياتها في حوالي أسبوع مع تراجع الدولار الأميركي وسط انحسار المخاوف بشأن تأثير التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الأجل المتوسط.

وسجل الدولار أدنى مستوى له في تسعة أيام أمام سلة من العملات الرئيسية، بينما صعدت أسواق الأسهم العالمية مع استمرار أجواء الارتياح بأن رسوما جمركية جديدة متبادلة بين واشنطن وبكين جاءت أقل حدة مما كان متوقعا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.24 بالمئة إلى 1206.52 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميريكي بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ يوم الجمعة عند 1208.31 دولار.

وصعدت العقود الأميركية للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1211.30 دولار للأوقية.

وقال آلاسدير مكليود، رئيس البحوث في جولد موني دوت كوم "أميركا تقتل نفسها بهذه الرسوم الجمركية على التجارة. إنها (الرسوم الجمركية) في الواقع تضر أميركا بشكل أشد مما تضر الصين".

ويجعل انخفاض الدولار السلع المسعرة بالعملة الخضراء، مثل الذهب، أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، فرضت واشنطن رسوما نسبتها عشرة بالمئة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، بينما ردت الصين بفرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة نحو 60 مليار دولار بنسب مخفضة عن المقترحة في السابق.

وأقبل المستثمرون على شراء الدولار اعتقادا منهم بأن الولايات المتحدة أقل تضررا من النزاع، لكن الضعف الذي اعترى العملة الأمريكية يشير إلى أن المخاوف من التوترات التجارية انحسرت مع اعتبار أن مستويات الرسوم أقل مما كان يخشاه البعض.

وأظهر استطلاع جديد لرويترز إجماعا في الرأي على أن حربا تجارية مع الصين هي سياسة اقتصادية سيئة للولايات المتحدة، متوقعا أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.0 بالمئة في الربع الأخير من العام الحالي، أو أقل من نصف المعدل المعلن سابقا والبالغ 4.2 بالمئة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 14.27 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوى في أسبوعين عند 14.35 دولار.

وصعد البلاديوم 1.45 بالمئة إلى 1049.50 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1054.80 دولار. وزاد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 832.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى منذ العاشر من يوليو تموز عند 834.60 دولار.