انخفاض أسعار الذهب مع صعود الدولار

المصدر: رويترز

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع استئناف الدولار صعوده أمام سلة من العملات بعد بيانات أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة عززت التوقعات لزيادة ثالثة في أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر هذا العام.

ومن شأن صعود الدولار أن يجعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وتسارع نمو الوظائف في ِأميركا في أغسطس، وسجلت الأجور أكبر زيادة سنوية في تسعة أعوام، وهو ما يعزز الآراء القائلة بأن الاقتصاد لم يتضرر حتى الآن من الحرب التجارية المتصاعدة بين إدارة ترامب والصين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1195.18 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعد أن سجل في جلسة الخميس أعلى مستوى في أسبوع عند 1206.98 دولار.

وانخفضت العقود الأميركية للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1200.4 دولار للأوقية.

وهبط الذهب حوالي 12 بالمئة من أعلى مستوى له هذا العام البالغ 1365.23 دولار الذي سجله في أبريل.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة الى 14.16 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 1.1 بالمئة إلى 782.20 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 980.20 دولار للاوقية.