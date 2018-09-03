التضخم في تركيا يرتفع لأعلى مستوى منذ 15 عاما

المصدر: رويترز

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن معدل التضخم في تركيا ارتفع إلى 17.9 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس ، مسجلا أعلى مستوى في نحو 15 عاما، بما يسلط الضوء على توقعات تقلب الأسعار مع تفاقم أزمة العملة.

وضعفت العملة التركية فور صدور البيانات، وهي أعلى قراءة سنوية منذ أواخر 2003. وبحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش سجلت الليرة 6.6500 ليرة للدولار متراجعة أكثر من 1.5 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، قفزت الأسعار 2.3 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق، وهي نسبة أعلى من التوقعات في استطلاع أجرته رويترز والتي أشارت إلى تضخم نسبته 2.23 بالمئة.

وتراجعت الليرة نحو 40 بالمئة منذ بداية العام جراء مخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية والخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة، وهو ما أدى لارتفاع أسعار كل السلع من الغذاء إلى الوقود.