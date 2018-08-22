اختفاء ناقلة قبالة سواحل غرب أفريقيا

المصدر: رويترز

قال مسؤولون إن ناقلة عليها 19 من أفراد الطاقم معظمهم من جورجيا اختفت في منطقة ينشط فيها القراصنة قبالة ساحل الجابون في غرب أفريقيا وإن الاتصال معها انقطع منذ أسبوع.

وقالت شركة الشحن لوتس شيبنج ومقرها أثينا في بيان إن الاتصال فقد مع الناقلة بانتيلينا في حوالي الساعة الثانية بالتوقيت المحلي صباح يوم 14 أغسطس، وكانت على بعد حوالي 17 ميلا من ميناء ليبرفيل في الجابون.

وقالت أنجيلا أوجانيسيان، رئيسة وكالة لالكاني الجورجية لتشغيل الأطقم البحرية، إن اثنين من روسيا و17 من جورجيا على متن الناقلة. وأضافت أنها لا تعرف أية معلومات حتى الآن عن مصير الناقلة أو ما إذا كان قراصنة اختطفوها. وأكدت الحكومة الجورجية أن 17 جورجيا يعملون على الناقلة.

وقالت وكالة الإعلام الروسية للأنباء نقلا عن السفارة الروسية في الجابون إن روسيين يعملان على الناقلة وإنها على اتصال بأقاربهما.

ولم تدل شركة لوتس بتفاصيل عن شحنة الناقلة التي تنقل النفط أو المواد الكيماوية.