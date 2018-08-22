السعودية تلغي طرح أسهم أرامكو في البورصة

المصدر: د ب أ

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء أن السعودية ألغت خطة طرح جزء من أسهم شركة النفط العملاقة "أرامكو" في البورصة سواء داخل السعودية أو خارجها، كما استغنت عن مستشاري عملية الطرح.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن 4 مصادر لم تحدد هويتها القول إن قرار إلغاء الطرح اتخذ منذ مدة، لكن لا أحد يستطيع إعلانه رسميا حتى الآن، بحسب وكالة بلومبرغ للانباء الاقتصادية.

كانت أرامكو قد أعلنت في وقت سابق، أنها لا تزال تنظر فى خيارات طرح أسهمها دون التطرق إلى موعد لذلك.

يذكر أن الحديث عن إمكانية طرح حصة من أسهم أرامكو للاكتتاب العام داخل السعودية وخارجها قد بدأ يناير 2016.