ارتفاع النفط فوق 74 دولاراً

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياتها في أسبوعين متجاوزة 74 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء، بفعل تقرير أظهر انخفاضاً حاداً في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بينما تنبئ العقوبات الأميركية على إيران بنقص في الإمدادات. وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 5.2 ملايين برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس إلى 405.6 ملايين برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاضها 1.5 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية للمخزونات في وقت لاحق اليوم. وبحلول الساعة 1319 بتوقيت غرينتش، بلغ خام القياس العالمي برنت 74.01 دولاراً للبرميل، بزيادة 1.38 دولار، بعدما صعد إلى 74.19 دولاراً، مسجلا أعلى مستوياته منذ الثامن من أغسطس.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.28 إلى 67.12 دولاراً للبرميل.

وتلقى النفط دعما أيضا من ضعف الدولار، الذي هبط هذا الأسبوع بفعل تعليقات للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن السياسة النقدية.

ويقلل تراجع الدولار من تكلفة النفط، المقوم بالعملة الأميركية، على المشترين من حائزي العملات الأخرى.