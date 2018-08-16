صندوق النقد الدولي : على تركيا أن تضمن استقلالا كاملا لبنكها المركزي

المصدر: رويترز

طالب صندوق النقد الدولي اليوم السلطات التركية بضمان استقلالا كاملا لبنكها المركزي لمواصلة مهمته الخاصة باستقرار أسعار الأوراق المالية

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي أنه لا توجد دلائل على أن السلطات التركية تدرس طلب مساعدة مالية من الصندوق.

وأضاف المتحدث في بيان "في ضوء تقلبات السوق الأخيرة، سيتعين على الإدارة الجديدة أن تظهر التزاما بسياسات اقتصادية سليمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي والحد من الاختلالات".

وشدد المتحدث أن على تركيا أن تضمن استقلالا كاملا لبنكها المركزي لمواصلة مهمته الخاصة باستقرار أسعار الأوراق المالية.