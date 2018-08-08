انتعاش الأسهم العالمية ومؤشر «إس آند بي» يحلّق

المصدر: Ⅶعواصم - رويترز

انتعشت الأسهم العالمية أمس بدعم نتائج قوية للشركات وارتفع النفط جراء العقوبات الأميركية على إيران وصعد الذهب مع تراجع الدولار.وفتحت «وول ستريت» مرتفعة وحام مؤشر ستاندرد آند بورز من مستوى قياسي بدعم من مكاسب التكنولوجيا. وزاد داو جونز 0.19 % وستاندرد آند بورز 0.19 % وناسداك 0.24 % .وارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة مع ترحيب المستثمرين بنتائج بنك أوني كريديت. وجاءت المكاسب في أوروبا في أعقاب جلسة تداول قوية في آسيا مع تحويل المستثمرين في آسيا تركيزهم من الحرب التجارية إلى نتائج الشركات.

وصعد المؤشر ميب الإيطالي 0.6 % متفوقاً على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي كسب 0.3 % وقفز داكس 0.6 %. وارتفع مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق 0.7 %.

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