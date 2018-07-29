ارتفاع سعر العملتين الرقميتين "بيتكوين" و"إثريوم"

المصدر: د ب أ

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 0.7% ليصل سعرها إلى ثمانية آلاف و228 دولاردولارا عند الساعة 12 مساء السبت بتوقيت نيويورك، وفقا لمنصة التداول الرقمي (بيتستامب).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية أن عملة "إثريوم"، ثاني أشهر العملات الرقمية المشفرة بعد البيتكوين، ارتفعت أيضا بنسبة 0.6% إلى 446.89 دولار، وهي تقل حاليا عن مستوى ألف و420 دولارا الذي وصلت إليه في 13 يناير.

وتراجعت هذه العملة بنسبة 36% حتى الآن خلال هذا العام.

وتقلبت أسعار البيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 2.3% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين ثمانية آلاف و 110 دولارات و ثمانية آلاف و 300 دولار.

ويتم حاليا تداولها بسعر ينخفض بنسبة 58% عن مستوى سعرها المرتفع البالغ 19 ألفا و666 دولارا الذي وصلت إليه في 17 ديسمبر 2017.

وارتفعت البيتكوين بنسبة 12% في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 43% حتى الآن خلال هذا العام.